Кызыл, , 08:45 — REGNUM В Туве следователи разбираются в причинах смерти 35-летней жительницы Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, поздно вечером 1 марта её доставили в республиканскую больницу многочисленными рванными ранами рук и ног.

Несмотря на усилия врачей, пострадавшая через некоторое время скончалась. Очевидцы сообщили, что на женщину напали три собаки. Следователи с кинологами провели подворный обход левобережных дач, где всё произошло.

«В ходе осмотра места происшествия хозяева трех собак, покусавших женщину, были установлены, при этом внешний вид собак полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи», — отметили в следствии.

В настоящее время проверка продолжается. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Процессуальной решение по трагическому происшествию будет принято по итогам проверки.

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