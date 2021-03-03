Ташкент, , 08:44 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся — мигрантов, сообщает 3 марта издание Norma.uz.

Документ призван урегулировать миграционные потоки между двумя странами и предотвратить незаконную трудовую деятельность мигрантов. Соглашение закрепляет права мигрантов, в том числе на отдых и медицинскую помощь.

Соглашение также регламентирует процедуру признания документов об образовании. Кроме того, документ регулирует оплату труда мигрантов и налогообложение их доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана планируют создать в регионах республики фонд поддержки трудовых мигрантов. Организация окажет поддержку трудовым мигрантам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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