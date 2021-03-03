Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге могут поднять цены на проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе городской администрации журналистам.

Как передаёт «КП-Урал», заместитель главы города Алексей Бубнов поручил перевозчикам собрать документы и подать соответствующую заявку в Региональную энергетическую комиссию. Там и примут решение о стоимости проезда.

Проезд может подорожать уже к 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге подняли цены на проезд в метро до 32 рублей. В остальных видах общественного транспорта стоимость проезда составляет 28 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В общественном транспорте Челябинска обещают резко удешевить проезд