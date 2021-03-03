Вашингтон, , 08:44 — REGNUM На сегодняшний день говорить о том, что недавние авиуаудары Соединённых Штатов по Сирии имели какой-то «наглядный» результат пока рано. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, стенограмма которого опубликована на сайте министерства обороны США.

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Отвечая на вопрос об оценке «боевого ущерба», который ВВС США нанесли противнику в результате удара по территории САР, а также последствиях для ополченцев с точки зрения их мобильности или возможностей, Кирби заявил, что Пентагон не увидел каких-то очевидных результатов.

«Я не думаю, что к настоящему моменту мы заметили какой-либо наглядный эффект, — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона. — Без сомнений, я не буду обсуждать вопросы, связанные с разведкой».

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Кирби добавил, что одна из главных целей, которую Вашингтон намеревался достичь в результате этого удара, состояла в том, чтобы предотвратить будущие нападения групп боевиков на американских военных, военные объекты США и иракских партнёров. При этом пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что США безусловно, надеются, что поставленные цели всё-таки были достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля США нанесли авиационный удар в Сирии. Как уточнили в Пентагоне, целью авиаудара военно-воздушных сил США стала инфраструктура проиранских вооружённых групп в САР. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, атака была совершена после получения разведывательной информации от иракской стороны.

Отмечается, что эта операция стала ответом на серию нападений на американские объекты в Ираке. В Дамаске назвали авиаудары со стороны США по Сирии проявлением «американской агрессии».