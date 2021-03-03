Салехард, , 08:43 — REGNUM На Ямале за 2020 год на треть увеличилось число случаев отравления наркотиками, в том числе и курительными смесями. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора ЯНАО.

За 2020 год в регионе зарегистрировано 24 случая отравлений наркотиками. В 2019 году было 15 случаев, на 3,3% меньше.

Наибольшее число острых отравлений регистрировано в Новом Уренгое. Приоритетное место занимают отравления неуточненным психодислептическими веществами и другими синтетическими наркотиками.

В возрастной группе до 17 лет отравлений наркотическими веществами, а также курительными смесями в 2020 году не зарегистрировано.