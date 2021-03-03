Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер, находясь в Грузии, подписал соглашение с грузинским правительством о выделении €2,5 млн на программу поддержки малого и среднего бизнеса в стране. Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

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Хойер посетил Грузию вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который пробыл в Тбилиси с 28 февраля по 2 марта.

«Только в прошлом году мы выделили Грузии €170 млн для ускорения её восстановления от пандемии: €70 млн в виде новых кредитов для малого и среднего бизнеса и €100 млн для увеличения возможностей национального сектора здравоохранения в борьбе с пандемией», — процитировали в пресс-службе Хойера.

В ЕИБ подчеркнули, что Грузия является одной из немногих стран, не входящих в Евросоюз, которой банк выделяет кредиты.

Стоит отметить, что правительство Грузии в 2020 году для вывода страны из экономического кризиса, вызванного пандемией, договорилось о кредитах на общую сумму более €5 млрд.

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