Париж, , 08:43 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 22,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 22 857 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 753 528.

Также уточняется, что за это же время во Франции от COVID-19 скончался 301 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 87 246.

Кроме того, указывается, что на сегодняшний день в стране 3 036 605 человек прошли вакцинацию от COVID-19.

Отметим ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 4,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.