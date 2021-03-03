Барнаул, , 08:41 — REGNUM В ходе встречи с алтайскими промышленниками, состоявшейся накануне, 2 марта, в Барнауле, главе российского правительства Михаилу Мишустину рассказали о продукции компании «Зиас Машинери», которая среди прочего запустила в промышленное производство уникальный 3D-принтер для печати песчаных форм, используемых металлургическими предприятиями. Премьер-министр считает, что этот проект, как и другие современные технологии, должны стать важнейшим стратегическим ресурсом современной промышленности. И что данное направление будет поддержано разрабатываемой правительством стратегии развития технологий в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Высокая стоимость оборудования серьёзно сдерживает спрос на такие 3D-принтеры. В настоящее время действует постановление правительства №823, в рамках которого производители специализированной техники или оборудования получают скидку, что серьёзно повышает спрос на подобную продукцию», — пояснил в ходе встречи с Михаилом Мишустиным гендиректор ООО «Зиас Машинери» Константин Денисенко. Он также поинтересовался, можно ли распространить действие названного постановления на принтеры, работа которых основана на эффективных технологиях. По словам Константина Денисенко, это очень сильно помогло бы как все литейный отрасли, так и производителям подобного оборудования.

Отвечать на вопрос премьер-министр начал с того, что вспомнил, как барнаульской школе маленькая девочка на 3D-принтере герб Барнаула и сказала, что в будущем она «хочет работать на 3D-принтере».

«И вот подумал: дети сегодня уже серьезно занимаются, читают и такой интерес в инженерных классах среди школьников есть. Это очень интересное и перспективное направление, абсолютно точно будет развиваться и в мире и на территории России», — отметил Михаил Мишустин.

Вместе с тем, он посоветовал предпринимателю обратить внимание на другое постановление — №1206, где речь идёт о скидках для покупателей.

«Посмотрите, возможно вам подойдёт этот механизм. Это важнейшее направление будем его поддерживать. Скоро на правительстве рассмотрим соответствующую стратегию развития технологий в России на последующие 10 лет и мне интересен в том числе, ваш взгляд. Абсолютно уверен, что 3D-принтеры и другие технологии должны являться важнейшим стратегическим ресурсом для нашей современной промышленности», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, визиты в Алтайский край и Республику Алтай правительственной делегации связаны с разработкой индивидуальных программ для десяти территорий, признанных «проблемными». Туда включили и «два Алтая».

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