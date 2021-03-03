Киев, , 08:47 — REGNUM На Украине за время пандемии скончались 89% пациентов с COVID-19, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сказано в исследовании, результаты которого опубликованы на официальном сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Согласно данным НАНУ, из примерно 154 тыс. госпитализированных от последствий, вызванных COVID-19, скончались более 26 тыс. пациентов или почти 17%.

При этом смертность среди людей, находившихся в отделениях интенсивной терапии, составила 76%, а среди тех, кого подключили к ИВЛ — 89%.

Ранее пресс-служба минздрава Украины сообщила, что в шести областях страны превышен показатель госпитализации больных COVID-19 на 100 тыс. населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве Украины рассказали, где число больных COVID-19 превысило норму