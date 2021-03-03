Горно-Алтайск, , 08:39 — REGNUM К приезду председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Республике Алтай вычистили от снега дороги по маршруту его следования. Местные жители, которым всю зиму приходилось пробираться сквозь снежные завалы, желают в соцсетях премьеру почаще посещать регион, особенно зимой.

«Чистят только там, где он может увидеть. Всю зиму его ждали, чтобы сейчас работать на полную по расчистке», — иронизирует один из комментаторов.

«Остановка, ул. Колхозная, около магазина «Гильдия» завалено все, улица заужена, автомобилям не разъехаться, а если автобус едет, приходится во двор заезжать к кому-нибудь или в сугроб. Школьники ходят прямо по дороге утром. Нельзя ли, как для Мишустина, и для нас, людей, дорогу расчистить?» — просит ещё один житель.

Пользователи также удивляются наличию у коммунальщиков техники и людей для расчистки дорог.

«А как всю зиму для жителей, так некому», — замечает комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Горно-Алтайска регулярно жалуются на плохую уборку снега на дорогах, тротуарах и автобусных остановках. Недавно справедливость претензий горожан подтвердил глава республики Олег Хорохордин.

«Снежные валы на тротуарах и обочинах, около пешеходных переходов, на остановках и проезжей части недопустимы. Работа по уборке снега должна выполняться оперативно и в круглосуточном режиме», — отмечал он.

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