Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве начинается реставрация Московского императорского воспитательного дома времён, построенного 257 лет назад и расположенного на Москворецкой набережной, сообщается на портале мэра столицы.

В ансамбль Московского императорского воспитательного дома входит шесть объектов культурного наследия федерального значения и восемь зданий, подлежащих реконструкции, но не являющихся объектами культурного наследия.

Императорский воспитательный дом был заложен в 1764 году во времена Екатерины II. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода. После реставрации комплекс зданий планируется приспособить под современные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отреставрируют Китайгородскую стену, объект культурного наследия федерального значения.

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