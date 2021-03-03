Токио, , 08:36 — REGNUM Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон и его сын Энтони заплатили гражданам США Питеру и Майклу Тейлорам около $1,36 млн за организацию и осуществление побега Гона из Японии. Об этом со ссылкой на источники, близкие к следствию, 3 марта сообщает газета Yomiuri.

По версии следствия, гонорар за организацию побега и вознаграждение за успешное проведение операции переводились Тейлорам по частям. Первые два платежа на сумму $862 тыс. в адрес компания Питера Тейлора поступили с французского счёта Гона в октябре 2019 года. Уже после успешного побега Энтони сделал семь переводов в криптовалюте Bitcoin на сумму $500 тыс.

Следователи предполагают, что во время шести встреч Питера Тейлора с Карлосом Гоном во время поездки Питера в Японию в августе 2019 года побег был тщательно спланирован. Сам побег был осуществлён 29 декабря 2019 год, когда Гона без досмотра пронесли в частный самолёт в ящике для звуковой аппаратуры. После прилёта в Турции Гон пересел в другой частный самолёт, который доставил его в Ливан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии будет добиваться выдачи из Ливана бежавшего туда из-под домашнего ареста в Токио в декабре 2019 года экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

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