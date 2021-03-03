Оренбург, , 08:35 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Оренбургской области Юрий Мищеряков («Единая Россия») признался, что к принятому закону о бродячих собаках много вопросов, но закон необходим.

«Возможно, он наспех был подготовлен. Нельзя отлавливать, нельзя стрелять… а как тогда бороться с бездомными собаками? Должны быть прописаны четкие механизмы. Да, нельзя делать из этого шоу днем на глазах у детей. Необходимо определить технологию отлова. Нужно выделять достаточно денег для строительства приютов для животных. Нужно еще раз вернуться к этому закону. Я попробую обратиться в профильный комитет. Может быть, получится приостановить действие закона, чтобы его доработать», — заявил Мищеряков в программе «Телевышка» ГТРК — Оренбург.

По словам чиновников минсельхоза, проблема заключается в том, что нормативная база не проработана до конца. Из-за отсутствия четких механизмов нет желающих участвовать в торгах на оказание услуги по отлову, передержке, стерилизации и чипированию животных. В области нет приютов для животных, так как требования к типовым приютам до конца не утверждены, информирует vestirama.ru.

Напомним, в Оренбурге всплеск жалоб на бродячих собак. Бездомных собак становится все больше, горожане считают, что власти бездействуют и уже готовы последовать примеру оренбуржца, который из винтовки выстрелил в уличную собаку во дворе многоэтажки среди бела дня.

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