Бразилиа, , 08:36 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 59,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 59 925 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 10 646 926.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 1641 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 257 361.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 527 173 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 35 742 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.