Москва, , 08:45 — REGNUM Россия не получала никакой оборонной продукции от США с 1945 года, поэтому заявление Вашингтона об ограничении поставок вооружений Москве вызывает недоумение. Об этом сообщили 3 марта журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

В ФСВТС отметили, что накануне власти США анонсировали очередные санкции против России, в том числе применительно к экспорту вооружений. Однако никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и не планируется.

В ведомстве напомнили, что в последний раз США поставляли России оборонную продукцию в период Великой Отечественной войны. Американская военная техника поступала в СССР по программе ленд-лиза, и о её окончании 21 августа 1945 года объявил президент Гарри Трумэн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США объявил о прекращении поставок России любых оборонных изделий и услуг оборонного назначения. Ограничение касается также выдачи Москве лицензий и разрешений на экспорт вооружений.

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