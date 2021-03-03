Владивосток, , 08:39 — REGNUM В Приморье, и в частности во Владивостоке, политические прогнозы и обсуждения в соцсетях и Telegram-каналах актуальны всегда, особенно это касается отставок и назначений высших чиновников. Так, одной из последних обсуждаемых пользователям и экспертами политической интриги является отставка главы Владивостока Олега Гуменюка.

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Слухи о смене градоначальника ходят с начала 2021 года. И вот один из Telegram-каналов «Эксперты Приморского края» написал:

«Отставка мэра Владивостока О. Гуменюка состоится после 17 марта — источник».

«Эксперты» отмечают, что силовая активность в отношении окружения Гуменюка является прямым следствием ослабления политической «крыши» над мэром — уголовные дела с муниципальным «Некрополем», где всё руководство — ставленники нынешнего городского главы, также вносит «вклад» в дальнейшую карьеру Олега Гуменюка.

Как сообщало ИА REGNUM, новым главой столицы Дальнего Востока, по версии Telegram-каналов, могут стать Вячеслав Квон (глава Артёма), Евгений Корж (глава Уссурийска), Тимур Магинский (глава Находки), Елена Пархоменко (зампред правительства Приморья), Антон Волошко (руководитель аппарата правительства и губернатора Приморья).