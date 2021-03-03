Кишинёв, , 08:37 — REGNUM В Молдавии медики двух районных больниц отказались вакцинироваться препаратом от британской компании AstraZeneca. Об этом депутат парламента республики от «Партии социалистов» Владимир Односталко 2 марта сообщил в своем Telegram-канале.

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Он опубликовал заявления глав медицинских учреждений городов Комрат и Чадыр-Лунги региона Гагаузия. В них сообщается, что среди медиков нет желающих получить британскую вакцину и просят не присылать это средство.

Причины, по которым медицинский персонал отказывается от вакцины, в заявлениях не называются.

Стоит отметить, что массовая вакцинация в Молдавии началась 2 марта. В республику доставили 21 600 доз вакцины.

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