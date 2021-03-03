Богота, , 08:32 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 4,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 4339 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 259 599.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 106 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 59 972.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 156 057 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 3570 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.