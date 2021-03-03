Джакарта, , 08:29 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уважают принцип невмешательства во внутренние дела государств, но поощряют восстановление демократии в Мьянме, сообщает Antara.

«Соблюдение принципа невмешательства является обязательным. Ни одна из стран-членов АСЕАН не намеревалась нарушить принцип невмешательства», — отметила Ретно Марсуди после специальной встречи АСЕАН по обсуждению политической ситуации в Мьянме.

Однако, как член АСЕАН, Индонезия призывает Мьянму уважать принципы и ценности, содержащиеся в Хартии АСЕАН, включая демократию, уважение прав человека и верховенство закона.

Индонезия будет и дальше поощрять восстановление демократии в Мьянме, отдавая приоритет желанию и интересам народа.

«Необходимо уважать голос народа Мьянмы. Демократия гарантирует свободу мнений, демократия также требует общения и диалога», — отметила Ретно Марсуди на встрече АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии призвала покончить с насилием в Мьянме, которое произошло на фоне массовых протестов против военного переворота.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призывает положить конец насилию в Мьянме