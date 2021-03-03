Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Российский танк Т-90М «Прорыв» — это монстр, который становится смертоноснее после каждой модернизации, написал 2 марта военный обозреватель Марк Эпикос на страницах издания National Interest.

Автор оценил последние улучшения танка — обновленную башню, систему управления огнём, комплекс динамической защиты «Реликт» и более мощный двигатель. Эти новации, по мнению Эпикоса, существенно отличают танк от его российских предшественников в лучшую сторону.

«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — резюмировал он.

Танк разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Он продолжает линейку Т-90, который поступил на вооружение российской армии в 1992 году. Сегодня в России продолжается обновление парка военных машин этого типа, по планам оно завершится в середине 2020-х годов.

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