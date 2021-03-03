Турин, Италия, , 08:27 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Специей» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ювентуса» голы забили нападающие Альваро Мората (62), Федерико Кьеза (71) и Криштиану Роналду (89). На 96-й минуте форвард «Специи» Андрей Галабинов не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 49 очков. «Специя» идёт на 15-м месте с 25 очками.

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