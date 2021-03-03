Пхёнтхэк, Южная Корея, , 08:33 — REGNUM В Южной Корее скончался второй пациент после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

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Сообщается, что пациент в возрасте 63-х лет получил прививку вакциной AstraZenecca 27 февраля в больнице города Пхёнтхэк. После этого у него поднялась температура и появились сильные боли во всем теле.

Известно, что 2 марта пациента перевели в другую больницу из-за ухудшающегося состояния здоровья. Пациент скончался 3 марта около 10:00 по местному времени после появления признаков сепсиса и пневмонии.

Органы здравоохранения пока затрудняются ответить, была ли вакцинация причиной смерти пациента. В настоящее время ведётся расследование.

Ранее в одной из больниц города Коян скончался после вакцинации пациент возрастом за 50.

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