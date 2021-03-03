Самара, , 08:34 — REGNUM Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при реализации федерального проекта в сфере здравоохранения возбуждено в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что в области реализуется федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Администратором данного проекта был назначен замминистра здравоохранения региона. Выделенные средства на реализацию данного проекта перечислены поставщикам согласно госконтрактов в полном объеме. При этом, до сих пор контракты не исполнены: некоторая техника, необходимая для создания локально-вычислительной сети для обмена информацией между 116 медорганизациями области в эти учреждения не поступила.

По версии следствия, в прошлом году подозреваемый замдиректора ГКУ СО «Самарафармация» подписал госконтракт с ООО «Метромакс-АйТи» на поставку этих сетей для более 600 госучреждений здравоохранения региона. Сумма контракта составила свыше 63 млн руб.

«В декабре 2020 года заместитель министра здравоохранения Самарской области, злоупотребляя должностными полномочиями, направил письмо ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее — МИАЦ), согласно которому ГКУ СО «Самарафармация» надлежит заключить дополнительное соглашение к Контракту, предусмотрев получателя ЛВС — МИАЦ, а последним в кратчайшие сроки организовать приемочные работы по реализации региональной составляющей ЕГИСЗ. Указанное письмо предоставило возможность МИАЦ принять фактически невыполненные работы, тогда как МИАЦ не обладало необходимым кадровым составом для приемки всех видом работ во всех учреждениях Самарской области в срок, установленный Контрактом, до 20 декабря 2020 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что позже были подписаны акты приема-передачи техники, при этом работы в нужном объеме проведены не были. Таким образом, ООО «Метромакс-АйТи» получило более 63 млн рублей за работы, которые не были выполнены.

Помимо этого, летом прошлого года руководство ООО «Интеллектуальные системы и сети», ГКУ СО «Самарафармация» и ПАО «Ростелеком» подписали договоры на поставку в 116 учреждений здравоохранения региона аппаратно-программных комплексов. Сейчас идет работа по монтажу данных комплексов.

«Так, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина» (далее — ГБУЗ «СОКБ») на основании заключенного ГКУ СО «Самарафармация» и ООО «Интеллектуальные системы и сети» поставлены АПК в количестве 329 единиц, а в соответствии с контрактом, заключенным с ПАО «Ростелеком» — 173 единицы, на общую сумму более 25 миллионов рублей. Акты приема-передачи ввода оборудования в эксплуатацию подписаны заместителем директора ГКУ СО «Самарафармация» и руководителем контрактной службы ГБУЗ «СОКБ». Однако, фактически данное программное обеспечение отсутствует в ГБУЗ «СОКБ», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога. Фигурантами данного дела стали замминистр здравоохранения региона, замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», замдиректора ГКУ СО «Самарафармация», а также руководитель контрактной службы Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Стражи порядка проводят обыски по месту работы и месту жительства подозреваемых.

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