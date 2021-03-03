Самара, 3 марта 2021, 08:34 — REGNUM Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при реализации федерального проекта в сфере здравоохранения возбуждено в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщается, что в области реализуется федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Администратором данного проекта был назначен замминистра здравоохранения региона. Выделенные средства на реализацию данного проекта перечислены поставщикам согласно госконтрактов в полном объеме. При этом, до сих пор контракты не исполнены: некоторая техника, необходимая для создания локально-вычислительной сети для обмена информацией между 116 медорганизациями области в эти учреждения не поступила.
По версии следствия, в прошлом году подозреваемый замдиректора ГКУ СО «Самарафармация» подписал госконтракт с ООО «Метромакс-АйТи» на поставку этих сетей для более 600 госучреждений здравоохранения региона. Сумма контракта составила свыше 63 млн руб.
Следователи считают, что позже были подписаны акты приема-передачи техники, при этом работы в нужном объеме проведены не были. Таким образом, ООО «Метромакс-АйТи» получило более 63 млн рублей за работы, которые не были выполнены.
Помимо этого, летом прошлого года руководство ООО «Интеллектуальные системы и сети», ГКУ СО «Самарафармация» и ПАО «Ростелеком» подписали договоры на поставку в 116 учреждений здравоохранения региона аппаратно-программных комплексов. Сейчас идет работа по монтажу данных комплексов.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога. Фигурантами данного дела стали замминистр здравоохранения региона, замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», замдиректора ГКУ СО «Самарафармация», а также руководитель контрактной службы Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Стражи порядка проводят обыски по месту работы и месту жительства подозреваемых.
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