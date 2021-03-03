Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе своего телефонного разговора с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо обсудил ситуацию в стране. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул необходимость возвращения демократии в Венесуэлу с помощью проведения свободных и честных выборов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Блинкен рассказал об усилиях США и их единомышленников, включая Европейский союз, Группу Лимы, Организацию американских государств и Международную контактную группу, предпринимаемых для усиления многостороннего давления <…> в целях достижения «мирного, демократического перехода» власти.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарные потребности Венесуэлы и Блинкен «приветствовал усилия по поиску решений, облегчающих их (жителей страны — ред.) страдания, и выразил готовность продолжать поддержку США».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что оппозиционные партии Венесуэлы и провластный Большой патриотический полюс Симона Боливара 2 марта начали работу над совместными предложениями по укреплению мира и стабильности в стране.