Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM На Чемпионат России по вольной борьбе, которая пройдёт в столице Бурятии Улан-Удэ 12−14 марта, всё же допустят зрителей. Однако они должны иметь справки об отсутствии COVID-19 или о вакцинации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Справка об отсутствии заболевания должна быть дана не ранее чем за 72 часа до начала соревнований. Также зритель может предоставить документ о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев заболевании.

При этом республиканский оперштаб разрешил заполнение зрительских трибун на 100%.

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