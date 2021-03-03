Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Вакцину от коронавируса в Нур-Султане получили более 2 тыс. человек, сказал главный санитарный врач города Сархат Бейсенова 3 марта на брифинге в городской администрации.

По её словам, с 1 февраля вакцину начали получать медицинские работники, с 1 марта — учителя и сотрудники правоохранительных органов. Второй компонент вакцины получили 800 человек, уточнила Бейсенова.

Она добавила, что заболеваемость коронавирусом в Нур-Султане уменьшилась на 33,8% по сравнению с январем. С начала года в столице Казахстана зарегистрировано 6 707 случаев заражения.

Отметим, по состоянию на 3 марта в Казахстане выявили 214 806 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 198 726 пациентов, скончались 2777 человек.