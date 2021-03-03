Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 2 марта завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 1,27%, до $62,41. Повышение волатильности на рынке и разнонаправленные ценовые колебания вызваны ожиданиями результатов встречи ОПЕК+, которая состоится 4 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 7,4 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина сократились на 9,9 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 9,1 млн баррелей. 3 марта вечером выйдет отчет минэнерго США. Ожидается увеличение запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей.

Рынок может проигнорировать статистику, так как в центре внимания заседание ОПЕК+. Генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо отметил, что мировой прогноз по экономике и перспективы рынка нефти улучшились.

Действия факторов, которые вызвали шок на рынке в прошлом году, продолжает ослабевать, а рост спроса на нефть в Азии вселяет надежду.

Сегодня, 3 марта, на торгах в Азии стоимость Brent повысилась на 0,90%, до $62,97. Покупателям нужно закрепиться выше $64,60, чтобы вернуться к уровню $66 за баррель.

Поддержки находятся на $60,30 и $61,75. Должны устоять до конца недели. После заседания ОПЕК+ фокус внимания трейдеров сместится на пятничный отчет по рынку труда.

На следующей неделе демократы намерены принять план помощи экономике на сумму $1,9 трлн и отправить его на подпись президенту США Джо Байдену.

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