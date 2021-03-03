Французская Республика, 3 марта 2021, 08:17 — REGNUM В Совете Европы озаботились вопросами правосудия на Украине. Организация намерена выяснить причины «чрезмерного затягивания» некоторых судебных разбирательств в стране.
Читайте также: Совет Европы ищет специалистов по «демократическому управлению» на Украине
Для этого планируется найти квалифицированных специалистов, которые проведут на Украине социологическое исследование. Согласно условиям тендера, на который ссылается RT, участие в отборе могут принять компании, действующие в рамках законодательства Украины и имеющие опыт проведения социологических исследований.
На реализацию инициативы Совет Европы готов выделить не более €55 тыс.
Ранее по теме: Совет Европы поможет Украине повысить прозрачность выборов
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Европы экспертов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине. Предполагалось, что специалисты будут работать в двух направлениях. Первое связано с реформой по децентрализации власти на Украине, второе — с наращиванием потенциала государственных органов в области «демократического управления». Затраты в рамках тендера не должны превышать €450 тыс. для периода до 31 декабря 2022 года.