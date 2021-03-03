Французская Республика, , 08:17 — REGNUM В Совете Европы озаботились вопросами правосудия на Украине. Организация намерена выяснить причины «чрезмерного затягивания» некоторых судебных разбирательств в стране.

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Для этого планируется найти квалифицированных специалистов, которые проведут на Украине социологическое исследование. Согласно условиям тендера, на который ссылается RT, участие в отборе могут принять компании, действующие в рамках законодательства Украины и имеющие опыт проведения социологических исследований.

«Проекту требуется подрядчик для организации и проведения социологического исследования основных факторов, ведущих к затягиванию судебных разбирательств, а также эффективных механизмов по предотвращению этого», — говорится в документе.

На реализацию инициативы Совет Европы готов выделить не более €55 тыс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Европы экспертов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине. Предполагалось, что специалисты будут работать в двух направлениях. Первое связано с реформой по децентрализации власти на Украине, второе — с наращиванием потенциала государственных органов в области «демократического управления». Затраты в рамках тендера не должны превышать €450 тыс. для периода до 31 декабря 2022 года.