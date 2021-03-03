Пермь, , 08:16 — REGNUM В посёлке Октябрьский 2 марта в частном жилом доме обнаружены тела трех человек: женщины 1979 года рождения, её 12-летней дочери и 16-летнего сына. Травмы носят криминальный характер, сообщает СУ СКР по региону.

У 42-летней женщины и ее детей раны от удара топором. В жестоком убийстве подозревается 40-летний глава семейства, сообщают подробности СМИ.

В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью»). Подозреваемый мужчина объявлен в розыск.