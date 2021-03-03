Москва, , 08:13 — REGNUM Торги на Мосбирже 2 марта открылись снижением по рублю на фоне общего ухода от риска и укрепления американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Под давлением рубль находился шесть часов. С достигнутого максимума 74,73 руб. курс доллара резко снизился до 73,60 руб. Пара евро/рубль упала с 89,72 до 88,51 руб.

Ослаблению иностранных валют способствовали новости о санкциях против России. ЕС и США ввели санкции против ряда должностных лиц и нескольких компаний имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.

Рубль укрепился, поскольку не обсуждались запрет на покупку ОФЗ иностранцами и отключение России от SWIFT.

Дополнительную поддержку российская валюта получила от ослабления доллара США на вечерней сессии. Она не смогла продолжить укрепляться из-за снижения нефтяных котировок перед закрытием торгов.

Нефть сорта Brent подешевела на 1,27%, до $62,41 за баррель. Индекс доллара США умеренно снизился, отреагировав на комментарии представителей ФРС Брайнард и Дэйли.

Сегодня, 3 марта, на торгах в Азии стоимость Brent повысилась на 0,90%, до $62,97. Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Курс доллара снизился до 73,72 руб., курс евро — до 89,11 руб.

Основные валюты демонстрируют смешанную динамику на Форекс. Австралиец и фунт торгуются в плюсе, указывая на повышение аппетита к риску. Для рубля их рост является положительным фактором.

Если цена на нефть сохранит повышательную динамику до 4 марта, то у рубля появится шанс вернуться к уровню 73,25 руб.

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