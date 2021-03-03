Хабаровск, , 08:23 — REGNUM В Хабаровском крае более 25 тыс. детей из малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей-инвалидов смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Из краевого бюджета на летний отдых детей выделено более 156 млн рублей.

Для оздоровления детей с тяжелыми нарушениями развития, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и детей-инвалидов по слуху, организуют профильные смены «Ласковое море» и «Мир новых возможностей» в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России охватить летним организованным отдыхом планируется почти 4 млн детей.