Сеул, , 08:15 — REGNUM К маю 2021 года КНДР получит 1,7 млн доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Известно, что данного количества хватит на вакцинацию 852 тыс. человек.

Напомним, что ранее в рамках программы COVAX планировалось предоставить Северной Корее 1,9 млн доз вакцины.

Читайте также: Южная Корея получит 2,7 млн доз вакцины от COVID-19 через программу COVAX

КНДР входит в число 92 стран, попадающих под план вакцинации, финансируемый развитыми странами.

Между тем в Южную Корею в рамках программы поступит 2,1 млн доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).