Владивосток, , 08:11 — REGNUM В Приморском и Хабаровском краях проходят военные учения артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных сил Минобороны России. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ВВО.

«Мероприятие проходит одновременно на двух полигонах: «Сергеевском» (Приморский край) и «Бикинском» (Хабаровский край)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 3 тыс. артиллеристов и ракетчиков. Военнослужащие совершили многокилометровые марши на боевой технике. Кроме того, военные отработают взаимодействие ракетных и артиллерийских батарей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Черноморском флоте (ЧМ) ВМФ России 1 марта завершились лётные тактические учения самолётов и вертолётов отдельных авиационных полков морской авиации ЧФ.

В полётах было задействовано более 20 самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ. В их числе — истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12. Вертолёты были представлены морскими версиями Ми-8 и Ка-27.

Читайте также: Россия и НАТО провели «условную войну» у берегов Норвегии — Forbes