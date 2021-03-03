Москва, , 08:31 — REGNUM Сообщения о якобы положенных гражданам социальных выплатах стали рассылать мошенники, чтобы завладеть данными о банковских картах. При этом злоумышленники маскируются под портал «Госуслуги», сообщает 3 марта РИА Новости.

Мошенники рассылают электронные письма, напоминающие сообщения от сайта госуслуг, в которых предлагают получателю получить якобы положенные ему выплаты. Для этого, как указано в письме, необходимо перейти в личный кабинет, указав номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), и обратиться к ведущему юристу.

После перехода по указанной ссылке от «получателя выплат» требуют номер банковской карты, на которую якобы поступят деньги. На мошеннический характер письма указывает адрес отправиля: info@mybusinessplan.ru.

«Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — предупредил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

По его словам, подобных рассылок станет больше, так как власти усиливают меры поддержки населения и расширяют каналы информирования граждан о положенных выплатах.

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