Петропавловск-Камчатский, , 08:10 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 возле побережья полуострова Камчатка. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России со ссылкой на сайт службы срочных донесений города Обнинска.

Уточняется, что эпицентр подземных толков находился на расстоянии 180 километров в северо-восточном направлении от города Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения располагался на глубине 60 км.

Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Перу.