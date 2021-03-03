Джакарта, , 08:07 — REGNUM Глава МИД Индонезии призвала покончить с насилием в Мьянме, которое произошло на фоне массовых протестов против военного переворота, сообщает Antara.

Заявление было передано главой МИД Индонезии Ретно Марсуди во время специальной встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме.

«Для Индонезии безопасность и благополучие народа Мьянмы являются приоритетом. Поэтому Индонезия призывает силы безопасности Мьянмы воздерживаться от применения силы и насилия», — заявила Ретно Марсуди.

Известно, что с момента начала беспорядков в Мьянме погиб 21 протестующий и был убит один полицейский. Военные Мьянмы захватили власть у избранного правительства во главе с Аун Сан Су Чжи. Ряд лидеров победившей на выборах партии Национальная лига за демократию задержаны. Военные пообещали провести новые выборы, но не установили четких сроков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии призвала военную хунту Мьянмы немедленно освободить Аун Сан Су Чжи и других заключенных в стране.

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