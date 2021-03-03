Москва, , 08:07 — REGNUM На улицах Москве в Международный женский день 8 марта парковка автомобилей будет бесплатной, но не во всех местах, сообщается на портале мэра столицы.

Бесплатной парковка станет только на тех улицах, действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночь). Также останутся платными парковки со шлагбаумом.

В остальные мартовские праздничные дни — 6 и 7 марта — парковки столицы будут работать в обычном режиме: в субботу платно, в воскресенье 380 рублей в час.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовала акция «Вам, любимые» — на улицах женщинам будут дарить цветы.

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