Владивосток, , 08:18 — REGNUM В крупных городах Приморья в скором времени появятся уполномоченные по экспорту — в их обязанности будет входить координация взаимодействия бизнеса, органов власти и регионального Центра развития экспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В 2020 году при содействии Центра поддержки экспорта 61 предприниматель Приморья вышел на экспортных партнёров. Было заключено 93 экспортных контракта на общую сумму более 29 млн долларов США. Среди основных экспортных направлений: Мексика, Китай, Япония, Дубай, США, Казахстан, Южная Корея, Австралия, Тайвань, Эстония и Беларусь.

Центр занял 19 место в рейтинге-2020 центров поддержки экспорта.

Министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко предложила для решения возникающих проблем создать институт экспортных уполномоченных в крупных муниципалитетах региона.

«Предлагаем крупным муниципалитетам определить таких уполномоченных в сфере экспорта по городским округам: Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, Артем, Находка и Уссурийск. Другие органы местного самоуправления могли бы включиться в эту работу по желанию», — сказал набойченко.

Уточнили, что функции омбудсмена должен исполнять чиновник уровня не менее заместителя главы муниципального образования.

До конца года экспортным уполномоченным поставят задачу привлечь не менее трёх потенциальных экспортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Приморья производителям рыбных консервов на экспорт выделят 57 млн рублей субсидий — мера господдержки разработана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».