Барнаул, , 08:05 — REGNUM Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с алтайскими промышленниками, состоявшийся 2 марта в Барнауле, заявил, что не считает Алтай глубинкой, и объявил, что предоставление субсидий, которые позволяют отечественным сельхозмашиностроителям компенсировать часть логистических затрат при поставке своей техники за рубеж, будет продолжено. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, тема территориальной значимости возникла после того, как генеральный директор АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» Татьяна Филидова, рассказавшая о существенном увеличении спроса на продукцию данного предприятия после того, как государство стало компенсировать часть затрат на транспортировку техники до конечного клиента, сказала, что теперь Алтай из глубинки поставляет сельхозтехнику в 11 европейских территорий.

Согласившись с необходимостью сохранить субсидии логистических затрат при экспорте, Михаил Мишустин заметил:

«Страна у нас действительно огромная, но Алтай — это не глубинка, как вы сказали. Алтай — практически центр России. И, конечно, иногда логистические затраты могут превышать стоимость самой продукции. Бывает и так. Но, конечно, те субсидии, которые сегодня работают, будут продолжены».

Глава Минпромторга Денис Мантуров дополнил, отметив, что в 2021 году, как и годом ранее, на эти цели заложено 10 миллиардов рублей.

«Мы не снижаем помощь. Более того, если брать результаты 2020 года, рост сельскохозяйственного машиностроения составил 30%, и экспорт увеличился на 30%», — заявил министр.

Как уже сообщало ИА REGNUMА, 2 марта Михаил Мишустин работал в Барнауле, где встретился с представителями алтайских предприятий и побывал в школе, где говорили о реализации программы «Земский учитель».

Многие, с кем общался премьер-министр, отмечали, что Михаил Мишустин очень глубоко вникает во все вопросы, и это впечатляет.

Сегодня, 3 марта, в свой день рождения, глава российского правительства работает в соседней Республике Алтай. Ключевой темой станет развитие внутреннего туризма. Визиты в регионы связаны с разработкой индивидуальных программ для десяти проблемных территорий, куда включили и «два Алтая».

Читайте также: Мишустин назвал три варианта помощи промышленным предприятиям

Читайте также: Меры поддержки сельхозмашиностроения будут продолжены — Михаил Мишустин