Сухум, , 08:09 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 2 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 19 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 56 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — восемь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 861 носителя SARS-CoV-2. Из них 12 387 победили инфекцию. За это время в стране скончались 202 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 1 марта в Абхазии выявили 28 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 199 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии постепенно снижается число выявленных в сутки носителей коронавируса. 28 февраля в Сухуме закончил работу мобильный госпиталь Минобороны России, в котором военные врачи принимали пациентов с COVID-19 с октября 2020 года.

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