Москва, , 08:04 — REGNUM Создать в России систему дополнительных преференций для многодетных семей, в частности, увеличить число бюджетных мест в вузах, предложил 3 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Государство должно предоставлять им (детям из многодетных семей — ред.) дополнительные преференции, прежде всего, за счет увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Рыбальченко, сегодня уже многое сделано для поддержки семей с большим количеством детей. Однако, во-первых, необходимо информировать население о государственных приоритетах в вопросах демографической политики. Во-вторых, существующая система поддержки рождаемости, в частности, материнский капитал, не в полной мере позволяют дать высшее образование всем детям при условии их успешной учёбы.

«Благополучие многодетных семей — это критерий эффективности демографической политики. Быть многодетным должно быть выгодно и престижно», — подчеркнул он.

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