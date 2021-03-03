Березники, Пермский край, , 08:04 — REGNUM В Березниках Пермского края на шахте «Уралкалия» произошел смертельный несчастный случай, сообщают СМИ.

На одном из участков панели блока на выемочном штреке пласта рудника шахты 28 февраля произошло обрушение горной породы с закрепленной кровли. Под завалами оказался машинист горных выемочных машин. Шатре получил травмы, несовместимые с жизнью, информирует портал 59.ru со ссылкой на краевую Госинспекции труда.

В настоящее время спецкомиссия выясняет обстоятельства и причины трагедии.