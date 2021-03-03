Киев, , 08:03 — REGNUM Вакцинация всех жителей Украины от COVID-19 займет около 200 лет в случае сохранения существующих темпов распространения вакцин среди украинского населения. Такое мнение выразил депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, 2 марта сообщается на официальном сайте его партии.

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По словам парламентария, такой вывод он сделал, ознакомившись со статистикой привитых на интернет-странице минздрава страны.

«Я открыл сайт министерства здравоохранения? И здесь цифра: 3141 человек получили первую дозу на 28 февраля, это получается где-то по 600 человек в сутки. Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет» — отметил он.

Депутат также напомнил, что одно из беднейших государств мира — Зимбабве — приступило к массовой вакцинации от COVID-19 быстрее, чем Украина.

«Мы будем ждать 200 лет? То есть после того, как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история. А теперь такие темпы, которые дают 200 лет», — добавил Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля на Украине официально стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции. 1 марта украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что к 7 марта власти страны планирует выйти на 10−11 тыс. привитых пациентов ежесуточно.

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