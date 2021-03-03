Мурманск, , 08:05 — REGNUM В Мурманской области в условиях низких температур прошли учебно-тренировочные полёты молодых лётчиков и штурманов дальней авиации ВКС России. Об этом 3 марта сообщает прессу-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

Молодые экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 под руководством опытных инструкторов отработали взлёты и посадки, полёты по маршруту в заданном районе, а также взаимодействие с группой руководства полётами. На финальном этапе учебных полётов — провели тактическое бомбометание по объектам условного противника.

«Впервые выполняли подобное упражнение в воздухе, до этого тактическое бомбометание отрабатывали только на тренажёре», — приводятся в сообщении слова помощника командира Ту-22М3 лейтенанта Олега Бортника.

Всего в учебных полётах было задействовано пять дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Их обслуживание на аэродроме обеспечивали более десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошли учения по тушению условного возгорания самолёта Ту-95МС, к которому также привлекались представители регионального управления МЧС.

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