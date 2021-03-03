Горно-Алтайск, , 07:59 — REGNUM В Республику Алтай 3 марта прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он намерен здесь посетить строящийся агропромышленный парк «Амза», производства компании «Нарине», а также Республиканский классический колледж.

«В ходе рабочей поездки главы правительства запланирована встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае», — отметили в правительстве.

Вместе с ним в регион прибыли руководители министерств экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, просвещения, сельского хозяйства, а также руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.