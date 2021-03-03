Тбилиси, , 08:14 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии в ходе встречи, прошедшей 2 марта, решили изменить формат протестных акций, чтобы протестующих нельзя было обвинить в радикализме. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

В ходе акции протеста, которая проходила 2 марта возле здания парламента Грузии, произошли стычки активистов с сотрудниками полиции. Семеро человек были задержаны. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал действия протестующих «радикализмом», который мешает переговорам между властями и оппозицией. Удумашвили заявил, что протестные акции не прекратятся, но будут проходить по-другому.

«Чтобы не давать в этот период еще дополнительных поводов, потому что есть шанс, что переговоры состоятся, мы говорили об изменении формы акций, которая не даст власти излишних поводов», — сказал представитель ЕНД.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, ситуация усугубилась. 1 марта председатель Европейского парламента Шарль Мишель провел встречу с конфликтующими сторонами и призвал их найти выход из кризиса.

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