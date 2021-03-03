Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Решение по вопросу о присутствии американского военного континента в Афганистане пока не принято, заявил глава пресс-службы министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

«С нашей стороны ничего не изменилось, все еще идет межведомственный обзор, чтобы изучить соглашение, заключенное в Дохе, его соблюдение, не было никаких решений по присутствию сил в Афганистане», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада посетить Кабул и Доху, а также страны Ближнего Востока. Главным вопросом, который будет обсуждать дипломат, станет вопрос мирного урегулирования в Афганистане.

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