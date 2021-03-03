Владивосток, , 07:54 — REGNUM Жители Приморья могут оформить «дальневосточную ипотеку» по ставке 0,4% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Дальневосточную ипотеку» в Приморском крае оформили более 4,7 тыс. человек. В рамках программы заключено 4755 договоров на 18,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет около 3,9 млн рублей.

Банк «Дом.рф» снизил ставку и теперь получить деньги на покупку жилья можно по ставке от 0,4% годовых.

Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом менее 36 лет, и получателям «дальневосточного гектара».

Как сообщало ИА REGNUM, приближающийся к перегреву ипотечный рынок РФ провоцирует необоснованный рост цен на недвижимость и создаёт риск резкого ухудшения качества банковских кредитных портфелей.