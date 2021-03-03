Оренбург, , 07:47 — REGNUM В интернете опубликован видеоролик, где запечатлено, как мужчина во дворе многоэтажки стреляет в уличную собаку из винтовки. Паблик «Типичный Оренбург» сообщает, что инцидент произошел 2 марта во дворе дома 4 по улице 60 лет Октября, под видео оставлен комментарий: «В Оренбурге жители начали сами отстреливать собак».

Видео вызвало эмоциональное обсуждение. Нашлись и сторонники, и противники используемого метода борьбы с собаками. Люди отмечают в очередной раз, что город заполонили стаи злобных бродячих собак. Животные держат людей в страхе, а муниципальная власть бездействует, и это бездействие провоцирует горожан браться за оружие и самостоятельно заниматься отстрелом заполонивших город собак. «Всё. Терпение кончилось», — сказал один из комментаторов. Оренбуржцы делают неутешительный прогноз, что власть начнёт шевелиться только, когда случится трагедия, и злобное животное загрызет человека.

Зоозащитники призывают к гуманности и возмущаются жестоким обращением с собаками, отмечая, что стрелок выбрал безобидную собаку. Зверь сидел в одиночестве во дворе и не проявлял агрессии.

Между тем один из пользователей напомнил былые времена, когда в феврале-марте муниципалитеты официально занимались отстрелом бездомных собак, и на это выделялись патроны.

В комментариях появилась ссылка на сайт, где есть пошаговая инструкция по решению проблемы. Однако, судя по указаниям, заявителю придется писать несколько экземпляров заявления, очень долго обивать пороги мэрии, правительства, а затем прокуратуры, и не факт, что будет достигнут результат, которого добивался автор обращения.

Действиями стрелка уже заинтересовалась полиция. В пресс-службе УМВД по Оренбургской области сообщили, что по факту стрельбы во дворе дома проводится проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.

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