Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Чувашии по итогам 2020 года выросла реальная и номинальная среднемесячная начисленная заработная плата. В среднем за работу жители Чувашии получали 31,89 тыс. рублей. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 41 331,3 рубля, что на 7,7% выше уровня декабря 2019 года. Реальная зарплата выросла на 2,4%.

В разрезе месяцев минимальный размер среднемесячной начисленной зарплаты был в январе, составив 28 807,1 рубля, максимальный — в декабре.

В целом в 2020 году средняя начисленная заработная плата в Чувашии составила 31 889,7 рубля. Это на 6,9% выше уровня 2019 года. Реальная зарплата за год подросла на 3,9%.

Рост заработной платы в Чувашии замедлился. Напомним, в 2019 году по сравнению с 2018 годом средняя зарплата увеличилась на 9,7% и достигла 29 671,4 рубля.